Frankrigs venstrefløj møder nu samlet op for at udfordre Emmanuel Macron ved parlamentsvalget i juni i håb om at fratage præsidenten sit flertal i parlamentet.

Efter mange timers ophedede diskussioner stemte et flertal i det franske socialistpartis landsråd forleden for at slutte sig til folkefronten med navnet “La Nouvelle union populaire écologique et sociale“ som et apropos til Frankrigs folkefront i 1930’erne mellem kommunister, socialister og radikale.