Konspirationsteorier er en belastning for Bill Gates

Bill Gates, som tidligere var verdens rigeste person, er i dag blevet overgået af Tesla-stifteren Elon Musk i rigdom. De to mænd kommer ikke godt ud af det sammen.

I sidste uge vakte det opsigt, at Musk kritiserede Gates for at spekulere mod Tesla-aktier i forventning om, at de vil falde i værdi. Musk siger, at spekulationer mod Tesla er undergravende for Gates’ egen position som miljøforkæmper og filantrop.