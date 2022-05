Danmark er kravlet op på andenplads i indeks for pressefrihed

Danmark er rykket to pladser op til en andenplads i et globalt indeks over pressefrihed.

Det er offentliggjort tirsdag i London og på Nobels Fredscenter i Oslo af Journalister Uden Grænser (RSF). Offentliggørelsen sker en gang årligt.

Kun Norge har fået flere point end Danmark og ligger dermed på førstepladsen i indekset, som rangerer i alt 180 lande.