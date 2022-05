Planen er, at staben de kommende år skal vokse, og MPCC indtage en central placering for EU’s styrkede forsvar og sikkerhed. Her samles efterretninger, operationer planlægges, og for tiden styres fire træningsmissioner herfra.

Men EU’s forsvarspolitik er ikke kun soldater, krudt og kampfly. Området har de seneste årtier knopskudt med industripolitik, diplomati og udviklingsbistand, forskellige pengekasser, enheder og militære forkortelser. Alt sammen, hvad EU-diplomater kan finde på at betegne som »en rodekasse«.

Så hvad er det for en verden, Danmark går fuldt ind i, hvis forbeholdet fjernes 1. juni?