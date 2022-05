Mens Danmark onsdag aften markerer befrielsen fra den tyske besættelse i 1945, fejrer Rusland traditionelt sejren over nazisterne den 9. maj med en stor militærparade i Moskva og en tale af præsidenten.

I år ventes Vladimir Putin at udnytte den symbolsk vigtige dag for russisk nationalfølelse til at komme med en eller flere markante meldinger om krigen i Ukraine. Vestlige efterretningstjenester vurderer ifølge bl.a. CNN og BBC, at der er stigende sandsynlighed for, at Putin bruger dagen til formelt at erklære krig mod Ukraine.