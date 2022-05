Tinkov: Kreml tvang mig til bankaktiesalg efter kritik af krig

Det fik Tinkov til at sælge sin aktieandel på 35 procent af Tinkoff Bank til en russisk minemilliardær.

Oleg Tinkov beskriver salget som ”desperat, et brandudsalg”, som Kreml tvang ham til.

- Jeg kunne ikke diskutere prisen, siger Tinkov til The New York Times.

- Det var som en gidselsituation. Man tager det, man bliver tilbudt. Jeg kunne ikke forhandle.

Den 54-årige Tinkov fortæller videre, at han hyrede livvagter, efter at nogle venner med kontakter i de russiske sikkerhedstjenester fortalte ham, at han havde grund til at frygte for sit liv.

Tinkoff Bank har afvist milliardærens udlægning af sagen.

I Danmark er Oleg Tinkov nok mest kendt for sin periode på cykelholdet Saxo-Tinkoff, der siden skiftede navn til Tinkoff.