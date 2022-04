Da Rusland invaderede Ukraine den 24. februar 2022, var amerikanske efterretningstjenester allerede i gang med at hjælpe Ukraine med at forbedre dets forsvar mod det store naboland.

Den hjælp var en »afgørende årsag« til, at Ukraine fik succes med at forsinke fjenden og bl.a. skubbe russerne ud af regionen Kyiv Oblast ved hovedstaden, Kyiv, hvor der var ugelange kampe. De amerikanske efterretninger var bl.a. med til at lokalisere et stort transportfly, som Ukraine påstod at have skudt ned på krigens andendag ved byen Vasylkiv – en forstad til Kyiv.