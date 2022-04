Private rumrejsende er retur fra rumstation

Sidstnævnte er den eneste uddannede astronaut, der var med på rejsen.

Bag missionen står Axiom Space sammen med Nasa og det private rumfartsselskab SpaceX, der er ejet af milliardæren Elon Musk.

Der har været rumturister på ISS adskillige gange før. Med Ax-1 er det dog første gang, at der er tale om en udelukkende privat besætning.

Forud for missionen tog rumskibets kaptajn, Michael López-Alegría, afstand fra udtrykket ”rumturister” og påpegede, at det ikke er en ferie for besætningen.

Under opholdet på ISS har de deltaget i velgørenhed og forskningsprojekter om blandt andet stamceller og aldring i rummet. Det ligner det arbejde, som regeringsbetalte astronauter udfører under længere ture til ISS.