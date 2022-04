Vil USA godkende Sverige og Finland i Nato? Trump er en joker

Finland og Sverige tog et stort skridt hen mod at søge om Nato-medlemskab, efter deres statsministre, Sanna Marin og Magdalena Andersson, på et nyligt pressemøde proklamerede, at Ruslands invasion af Ukraine på »dramatisk« vis havde ændret »tankesættet« om Nato-medlemskab i de nordiske lande.

De to lande ventes at beslutte sig endeligt i maj, og den udbredte opfattelse er, at de vil blive modtaget med åbne arme af de nuværende 30 medlemmer af Nato, hvis de ender med at ansøge. Men intet er sikkert. Tidligere præsident Donald Trump omtales i USA som en joker i det spil. Men hvordan?