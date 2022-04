Amerikanske diplomater vender tilbage til Ukraine i denne uge

På mødet skulle Blinken og Austin også have gentaget over for Zelenskyj, at USA planlægger at sende yderligere 713 millioner dollar i militærstøtte til Ukraine og andre lande i det centrale og østlige Europa.

Det svarer til knap fem milliarder kroner.

322 millioner dollar er øremærket Ukraine, mens resten skal deles mellem Nato-lande og andre nationer, der har støttet Ukraine med vigtigt militærudstyr, siden krigen brød ud.

Pengene skal blandt andet hjælpe Ukraine med at imødegå en ny russisk offensiv i Donbas og hjælpe landet med at få fingrene i mere avancerede våben og luftforsvarssystemer, siger embedsmanden.

Ydermere vil USA også sælge ammunition for 165 millioner dollar til Ukraine.