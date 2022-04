Storbritannien beskylder Rusland for at planlægge falsk folkeafstemning

Rusland planlægger angiveligt at afholde en ”falsk folkeafstemning” i den sydlige ukrainske by Kherson i et forsøg på at retfærdiggøre landets erobring af området.

Det oplyser Storbritanniens forsvarsministerium i sin seneste efterretningsrapport.

Amerikanske toppolitikere besøger Kyiv

Anthony Blinken, USA’s udenrigsminister, og Lloyd Austin, USA’s forsvarsminister, er på besøg i Kyiv.