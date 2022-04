Mindst 168 dræbt i ny voldsbølge i Darfur

Mindst 168 mennesker er blevet dræbt og 98 andre såret i sammenstød mellem rivaliserende grupper i Darfur-provinsen i Sudan søndag.

Det oplyser en flygtningeorganisation i området.

Den dødelige vold i især det vestlige Darfur er steget markant på det seneste.

The Coordinating Committee for Refugees and Displaced People beskylder Janjaweed-militsen for at stå bag den seneste bølge af drab. Flygtningeorganisationen har delt fotos af nedbrændte huse.