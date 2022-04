Mette Frederiksen er taget til Kyiv

Under besøget var Mette Frederiksen om formiddagen ude i en af de forstæder til Kyiv, Borodjanka, som blev hårdt ramt under russernes fejlslagne forsøg på at indtage hovedstaden. Der kom statsministeren med et løfte:

»Vi har tænkt os at sende endnu flere våben til Ukraine,« sagde Mette Frederiksen således til TV 2 uden dog at konkretisere det yderligere.