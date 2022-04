23/04/2022 KL. 10:00

Dansk læge er med, når Læger uden Grænser evakuerer syge og sårede på en helt ny måde fra krigen i Ukraine

Mads Geisler er udsendt for Læger uden Grænser i det østlige Ukraine, hvor han bl.a. er med til at ruste hospitaler til at håndtere krigsofre og evakuere syge og sårede væk fra fronten.