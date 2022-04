Storm i Filippinerne har nu kostet over 120 mennesker livet

I den nærliggende landsby Abuyog har 31 mennesker mistet livet i jordskred og oversvømmelser.

Det oplyser byens politi ifølge dpa.

Ifølge de lokale myndigheder er det meste af landsbyen begravet i mudder efter et jordskred tirsdag.

- Jeg er nødt til at være ærlig og sige, at vi ikke længere forventer at finde overlevende, siger Abuyogs borgmester, Lemuel Traya, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Flere end 240 mennesker er kommet til skade, mens 204.000 indbyggere er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem.