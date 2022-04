Fem europæiske statsoverhoveder aftalte at rejse til Kyiv for at vise deres solidaritet med det kæmpende Ukraine.

Men så var de pludselig kun fire. Præsident Volodymyr Zelenskyj sagde nej tak til at få besøg af Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier. Stort postyr i Berlin. En regulær diplomatisk skandale.