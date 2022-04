FN: Krig har tvunget over hver fjerde ukrainer på flugt

Ni ud af ti flygtninge er kvinder og børn, viser UNHCR’s opgørelse. Det skyldes især, at ukrainske myndigheder har forbudt mænd i alderen 18 til 60 år at rejse ud af landet.

Ud over de mindst 4,5 millioner, der er flygtet ud af Ukraine, menes lidt over syv millioner at være internt fordrevet i Ukraine.

Alt i alt betyder det, at mere end en fjerdedel af Ukraines befolkning er sendt på flugt fra deres hjem.

Inden krigen havde Ukraine en befolkning på godt 37 millioner mennesker i de områder, der var kontrolleret af præsident Volodymyr Zelenskyjs regering. Det omfatter ikke Donbass-regionen i den østlige del af landet eller Krim-halvøen.