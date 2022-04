Første private rumbesætning betræder ISS efter 23 timers rejse

Holdet består af den amerikanske iværksætter Larry Connor, den israelske iværksætter og pilot Eytan Stibbe, den canadiske investor Mark Pathy samt den spansk-amerikanske astronaut Michael López-Alegría.

- Vi er her for at opleve det, men vi forstår, at der er et ansvar, siger Larry Connor ved ankomsten gennem en livesending hos Nasa.

Michael López-Alegría er tidligere astronaut hos den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, og leder missionen.

Bag missionen står Axiom Space sammen med Nasa og det private rumfartsselskab SpaceX, der ejes af milliardæren Elon Musk.