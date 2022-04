Zelenskyj til FN: Gør noget straks - eller opløs jer selv

- FN kan ganske enkelt blive lukket. Mine damer og herrer, er I klar til at lukke FN? Og er folkerettens tid ovre? Hvis jeres svar er nej, så bliver I nødt til at gøre noget øjeblikkeligt, siger Zelenskyj i en videotale.

Rusland er et af de fem permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd.

Ifølge præsident Zelenskyj giver det dog ikke mening, at Rusland har magt til at blokere for tiltag, der tages som følge af russernes handlinger.

- I kan gøre en af to ting, siger Zelenskyj tirsdag og fortsætter: