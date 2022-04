FN: Økonomien vinder ved skift til solceller og vindmøller

Et dansk hold af forhandlere har været med til at skrive rapporten. I spidsen for dem sidder Adrian Lema, som er chef for national klimaforskning på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Han kalder rapporten for ”en redningsplanke”, fordi den peger på, hvilke muligheder der er for at bremse klimaforandringerne. Og her er omstilling til vedvarende energi altså en stor del af svaret.

- Vi har oplevet en reduktion i omkostningerne ved sol- og vindenergi, som har været så markant, at de energityper på verdensplan kan konkurrere med fossile brændstoffer.

- Det giver anledning til en vis optimisme.

- Rapporten viser, at det er billigere at håndtere problemet end at lade problemet udfolde sig, siger Adrian Lema.