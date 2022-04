03/04/2022 KL. 21:42

For abonnenter

Ekspert: Massedrab på civile i Kyiv-forstad piller ved Vestens selvforståelse og forpligtelse til at gribe ind

De voldsomme rapporteringer om massedrab på civile under de russiske styrkers besættelse af Kyiv-forstaden Butja har fået flere statsledere til at kalde Putins invasion for et decideret folkemord på ukrainere. Ifølge seniorforsker, er det store spørgsmål nu, hvordan Vesten vil følge op på anklagen om, at Rusland overtræder reglerne for legitim krigsførelse.