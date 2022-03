EU-lande holder igen med at lukke for russisk energi

Det er et stort ønske fra Ukraine at få lukket for finansieringen af krigen gennem et stop for køb af russisk energi.

Ifølge den belgiske premierminister, Alexander De Croo, vil det dog have store konsekvenser for EU-landene, hvis man begynder at lukke for russisk energi.

- Vi har diskuteret energi, men hvis vi indføre sanktioner på energi nu, vil det have store konsekvenser for vores økonomi, siger Alexander De Croo.

USA har allerede indført forbud mod import af russisk olie og gas. Men USA er mere uafhængig af russisk energi end de europæiske lande, som i stedet på længere sigt vil gøre sig fri af den russiske præsident Vladimir Putins energi.

- Vi ser et Tyskland, der investerer massivt i vedvarende energi. Mange andre lande er også ved at træffer beslutninger på energiområdet, som vil få stor betydning i årene frem. Det vil samlet set have enorm effekt på Ruslands økonomi i de kommende år, siger Alexander De Croo.