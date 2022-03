Mailen fra den russiske ambassade landede i inboksen kl. 17.42 onsdag eftermiddag, og budskabet var ikke til at tage fejl af: Der er ingen grund til at frygte, at Rusland tager atomvåben i brug som led i krigen i Ukraine.

Vedhæftet var en kommentar fra Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, der afviser enhver form for