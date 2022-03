Tyskland har prøvet at finde den rette balance i dets modsvar til Rusland og støtte til Ukraine.

Et eksempel er, hvordan Tyskland på den ene side afviser at stoppe for køb af russisk naturgas for milliarder af kroner, fordi man mener, at det vil skade Tyskland og Europa mere end Rusland - men omvendt ført an af kansler Olaf Scholz har gjort op med en pacifistisk politik om ikke at eksportere våben til krigsførende parter for at kunne støtte Ukraine på slagkraftig vis som med Strela-missilerne.

»Vi er en af de største våbenleverandører i denne situation. Det gør os ikke stolt, men vi må hjælpe Ukraine,« lød det i en kommentar fra Baerbock onsdag ifølge Reuters.

Nyheden om Strela-missiler var ikke den eneste af sin slags onsdag. For også Sverige meddelte samme dag, at man har vedtaget at sende flere panserværnsvåben til Ukraine. Der bliver tale om en sending på yderligere 5.000 enheder.