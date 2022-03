Polen vil have Rusland udelukket fra G20-gruppen

- På møderne med blandt andre den amerikanske handelsminister, Gina Raimondo, har vi fremsat forslaget om, at Rusland ekskluderes fra G20. Det blev mødt med positive reaktioner og anerkendelse.

- Sagen er nu forelagt præsident Joe Biden, siger Nowak til journalister i Warszawa.

En unavngiven amerikansk regeringskilde siger, at Rusland har krænket internationale normer. Det lyder videre, at der bør være konsekvenser for landets muligheder for at være med i internationale fora.

G20 blev stiftet i 1999 for at øge finansiel stabilitet i verden. Dengang var det kun for finansministre og centralbankchefer.