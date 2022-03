19/03/2022 KL. 14:15

Eksperter: Mariupol er vigtig for Ruslands videre fremdrift i Ukraine

Havnebyen Mariupol er tæt på at være på russiske hænder, vurderer militæreksperter, efter at borgmesteren i byen har sagt, at russiske soldater er trængt ind i centrum.