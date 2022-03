Russisk tv-journalist bag protestaktion har sagt sit job op

Ovsjannikova, som var redaktør på tv-kanalen, blev efter sin aktion anholdt. En domstol i Moskva idømte hende en bøde på 30.000 rubler (omkring 2000 kroner).

Men selv om hun er på fri fod nu, risikerer hun at blive idømt mange års fængsel, efter at styret har indført ekstreme nye love mod medierne.

”Nej til krig. Stop krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer,” skrev Ovsjannikova, som er mor til små børn.

- Men vi må have sat en stopper for denne broderkrig, siger hun.

Ovsjannikova har sagt til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel, at hun ønsker at blive i Rusland og ikke tager imod Macrons tilbud om at få asyl i Frankrig.