USA: Rusland vil indsætte marionetter på magtposter i Ukraine

- At gå bevidst efter civile er en krigsforbrydelse, siger han og tilføjer, at det er ”svært at konkludere, at russerne gør noget andet”.

Diskussionen om krigsforbrydelser i Ukraine er blusset op efter udtalelser fra USA’s præsident, Joe Biden, om Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Jeg synes, han er en krigsforbryder, lød det onsdag fra præsidenten.

Torsdag fortsatte Biden i samme spor.

Ved et arrangement i Washington kaldte han Putin for en ”morderisk diktator, en sand bølle, som kæmper en umoralsk krig mod folket i Ukraine”.

På torsdagens pressemøde henvendte Blinken sig også til Kinas præsident, Xi Jinping. Kina, der traditionelt er allieret med Rusland, har indtil videre holdt sig på sidelinjen efter Ruslands invasion af Ukraine.