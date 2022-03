Rusland trækker sig fra Europarådet efter udvisning

Det tilføjer, at Ruslands exit ”ikke vil få betydning for russernes rettigheder og friheder”, og at regeringen ”vil fortsætte med at implementere allerede vedtagne resolutioner fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvis de ikke modsiger Ruslands forfatning”.

Rusland blev medlem af rådet i 1996.

Europarådet er en international institution, der er uafhængig af EU. Det blev oprettet i 1949 af ti europæiske lande, herunder Danmark. Formålet var at sikre fred og internationalt samarbejde efter Anden Verdenskrig.

Det er første gange nogensinde, at Europarådet har stemt for at udvise et medlemsland. Organisationen består nu af 46 medlemslande.