Europarådet og OECD lægger Rusland på is

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) har stoppet forhandlinger med Rusland om medlemskab.

OECD vil lukke sit kontor i Moskva, og russiske ministre vil ikke længere blive inviteret med til møder i OECD-regi. Organisationen vil nu overveje, om Rusland skal have lov at deltage på lavere niveauer.

Tilbage i 2014 blev forhandlingerne lagt på is som følge af Ruslands annektering af Krim i 2014. Men nu er de formelt afsluttet, fremgår det af meddelelsen fra OECD.

Tidligere fredag var det Europarådet, der markerede situationens alvor ved at meddele, at Rusland nu er suspenderet fra rådet.

På et ekstraordinært møde stemte 42 af de 47 medlemslande i Europarådet for at udelukke Rusland indtil videre, heriblandt også Danmark.

Det er endnu et skridt i retning af et isolere den russiske præsident, Vladimir Putin, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Det her skal have hårde konsekvenser, siger Kofod om den russiske invasion i Ukraine.

Kofod mødtes fredag med sine EU-kolleger i Bruxelles for at vedtage flere sanktioner mod Rusland.

- Det er vigtigt, at vi bruger alle de kræfter, vi har i EU, til at få isoleret Rusland globalt.