Rasmus Tantholdt i Ukraine: »Det her er den største historie, jeg har dækket«

Der står han. Blandt glasskår og nedfaldne brudstykker af beton.

Bag ham ånder sprængte vinduesrammer mørk røg ud af en boligblok, der kort forinden blev ramt af et missilangreb. Med højre arm peger han gennem et hul i betonvæggen, hvor små bundter af rødgule flammer livligt vinker for at fange øjets opmærksomhed. Resten af rummet og dets inventar er dækket af et tykt tæppe af lysegrå aske.