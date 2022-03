EU og USA er også enige om at fratage Rusland landets status som mestbegunstiget nation i WTO, så landet mister globale handelsfordele. Dertil kommer sanktioner, der vil svække Ruslands adgang til international finansiering.

»Russiske selskaber vil ikke længere få privilegeret behandling i vores økonomier,« sagde von der Leyen og tilføjede, at EU også vil arbejde for at suspendere Ruslands rettigheder i Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken.