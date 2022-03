Europæisk trio advarer om muligt kollaps i atomaftale med Iran

- Ingen bør prøve at udnytte atomforhandlingerne til at opnå garantier, som ikke har noget at gøre med JCPOA, lyder det i en fælles meddelelse fra de tre lande.

- Dette risikerer at få aftalen til at ende med et kollaps, lyder det videre.

Atomaftalen blev indgået i efteråret 2015 mellem Iran og FN’s Sikkerhedsråds fem permanente medlemmer - Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA - samt Tyskland.

Aftalen indebærer blandt andet, at Iran skulle afvikle centrale dele af sit atomprogram. Programmet anses af Vesten for at skulle dække over udviklingen af atomvåben.

Til gengæld ville omverdenen udfase en række omfattende økonomiske sanktioner mod iranerne.

Men aftalen har hængt i en tynd tråd, siden USA’s daværende præsident, Donald Trump, i 2018 trak USA ud af atomaftalen. Senere indførte USA sanktioner mod landet.