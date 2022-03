Russerne må undvære Coca-Cola og McDonald's burgere

Pepsi-Cola var blandt de få produkter fra vestlige lande, som var tilladt i Sovjetunionen før landets kollaps.

PepsiCo oplyser, at det vil fortsætte med at sælge mælk og andre mejeriprodukter som modermælkserstatning og babymad i Rusland.

Ruslands angreb på nabolandet Ukraine for knap to uger siden har udløst sanktioner fra en lang række vestlige lande og international fordømmelse.

Bestræbelserne på at isolere Rusland økonomisk har ført til store prisstigninger på blandt andet råvarer og olie og gas, som Rusland har enorme ressourcer af.

Eksempelvis standsede metalbørsen i London tirsdag handlen med nikkel, efter at prisen på metallet, der er en afgørende komponent i batterier til elektriske biler, blev fordoblet til over 100.000 dollar for et ton.