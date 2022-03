Over hele verden er regeringer i fuld gang med at skrue op for udgifterne til kampvogne, kanoner, soldater og krigsfly.

Rusland har i en årrække ligget med militærudgifter på mellem 3,7 og 5,4 pct. af landets bnp, mens Kina har en langsigtet plan for oprustning og netop har bebudet, at udgifterne til militæret næste år vil