Historier om gravide mødre, der er gået 20-30 kilometer for at finde et hospital, hvor de håber at kunne føde i ly for russiske luftangreb.

Ukrainere, som ikke tør gå uden for deres beskyttelsesrum i de store byer, og som er fanget i konstant frygt og uden mad og vand i dagevis.

Mangel på alt fra benzin, elektricitet, medicin, varmt tøj, tæpper og andre nødvendige forsyninger – for ej at glemme de fortsat intense angreb i byer som Kyiv, Kharkiv og Mariupol; angreb, som utvivlsomt vil ramme civile.