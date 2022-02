At skrive Kyiv er et meget lille bidrag til anerkendelsen af ukrainernes uafhængighed. Men det er udtryk for en stor tro på, at hvert ord tæller. Sprog er magt og former vores forståelse af verden. Det, der sker i Jylland, betyder noget for resten af verden. Og det, der sker i verden, betyder også noget for os herhjemme. Vi insisterer på at lave en avis, der både forholder sig til det lokale, det nationale og det internationale.

Man siger som bekendt, at sejrherren i en krig skriver historien. Men hos Jyllands-Posten skriver vi vores egne historier. Vi vælger selv vores ord og vejer dem nøje.

Vi står vagt om informationsfriheden og sender vores korrespondenter ud for at beskrive virkeligheden. I Ukraine er virkeligheden, at Kiev staves Kyiv. Så det skriver vi også i Jyllands-Posten fra nu.