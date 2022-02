Professorer ser klimarapport som sidste udkald for handling

Det kræver en øjeblikkelig indsats og meget store ressourcer at bekæmpe klimaforandringer, vurderer professor.

En rapport fra FN’s Klimapanel mandag, der handler om konsekvenserne af klimaforandringer, er et ”kæmpe kald på tiltag her og nu”. Det mener Karsten Arnbjerg-Nielsen, professor i klimatilpasning ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). - Nu er det nok ved at være sidste udkald, hvis vi skal have ikke gode løsninger, men hvis vi skal have rimelige løsninger. Vi er langt i processen, og der er ikke lang tid tilbage. Vi skal i gang med klimatilpasningen.

- Vi kan stadig ikke forudse en verden, der er fem grader varmere. Vi kan bare sige, at den ikke er rar for mennesker at være i, siger han.

FN's Klimapanel trækker på forskere over hele kloden Mandag har FN’s Klimapanel (IPCC) udgivet den anden af tre delrapporter, der handler om klimaforandringerne. De udgør panelets sjette hovedrapport siden 1990. Den tredje delrapport følger i april. Læs mere om IPCC, som står bag rapporterne, her: IPCC står for Intergovernmental Panel on Climate Change og er et mellemstatsligt klimapanel, der blev oprettet i 1988 for at rådgive verdens regeringer om klimaforandringer.

IPCC har i dag 195 medlemslande.

Panelet ledes fra Genève. IPCC bedriver ikke selvstændig forskning, men trækker på et netværk af klimaforskere over hele kloden.

I 1990 udkom IPCC’s første statusrapport om Jordens klima. Siden fulgte tykke statusrapporter i 1995, 2001, 2007 og 2014. Dertil udkom en specialrapport udkom i 2018.

Danske forskere indgår i arbejdet. Også DMI er med og leder lige nu den danske delegation ved IPCC-møder.

IPCC’s rapporter fungerer ofte som rettesnor for klimatopmødet i FN-regi - de såkaldte COP’er. Seneste COP var i Glasgow i november 2021. Næste er i Egypten i november senere i år.

Klimapanelet udgiver rapporter cirka hvert sjette år, som er en opsummering af den videnskabelige litteratur inden for klimaforskning og viden om klimaforandringer.

Det kommer ikke med anbefalinger. Men det kommer med løsningsforslag, som politikere og beslutningstagere kan tage stilling til. Kilder: IPCC, Danmarks Klimacenter på DMI, Reuters

Rapporten konkluderer blandt andet, at global opvarmning på 1,5 grader vil medføre ”uoprettelige” skader på naturen. Hvis den globale opvarmning når 1,5 grader inden 2040, vil det også ”uundgåeligt” føre til flere klimafarer. Og det vil udgøre flere risici for både økosystemer og mennesker. Klimafarer er for eksempel oversvømmelser, tørke, storme og andet ekstremt vejr.

1,5 grader varmere klode øger arters risiko for at uddø FN’s Klimapanel (IPCC) har mandag udgivet en ny rapport, der handler om konsekvenser af klimaforandringer og tilpasningsmuligheder. Rapporten er anden del af IPCC’s sjette hovedrapport og er blevet til i et stort samarbejde mellem hundredvis af forskere. Den baserer sig på en omfattende gennemgang af forskning. Læs mere om rapportens hovedkonklusioner her: Menneskeskabte klimaforandringer, herunder hyppigere og mere intense ekstreme hændelser, har ført til vidtrækkende negative konsekvenser og skadet natur og mennesker. De mest sårbare mennesker og systemer bliver ramt disproportionalt.

Omkring 3,3 til 3,6 milliarder mennesker lever under forhold, hvor de er meget sårbare over for klimaforandringer. Det er særligt i Vest,- Central- og Østafrika, Sydasien, Central- og Sydamerika, små østater og Arktis.

Mange arter er sårbare over for klimaforandringer. Hvis opvarmningen når 1,5 grader, vurderes det, at op mod 14 procent af arterne på landjorden - både dyr og planter - vil være i ”meget høj risiko” for at uddø. Ved temperaturstigninger på 3,0 grader er det op til 29 procent af arterne, der er i højrisiko. Og ved 5,0 grader er det op mod 48 procent.

Hvis den globale opvarmning når 1,5 grader inden 2040, vil det også uundgåeligt føre til flere klimafarer såsom tørke eller oversvømmelser. Og det vil udgøre flere risici for både økosystemer og mennesker.

Handlinger inden for den nære fremtid, som holder den globale opvarmning tæt på 1,5 grader, vil ”betydeligt mindske” de forventede tab og skader relateret til klimaforandringer for mennesker og økosystemer.

Med den nuværende kurs er kloden på vej mod ”uoprettelige” skader på naturen. De vil indtræffe, når den globale opvarmning når 1,5 grader.

Der er både opnåelige og effektive muligheder for klimatilpasning, der kan mindske de risici, som klimaforandringer udgør mod mennesker og natur. For mange eksisterende løsninger er dog for kortsigtede eller for dårlige. Kilde: IPCC’s rapport ”Climate Change 2022 - Impacts, Adaptation and Vulnerability”

Jens Hesselbjerg Christensen, professor i klimafysik ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, mener, at rapporten ”i lighed med tidligere rapporter tegner et meget dystert billede af udviklingen”.

- Vi er om ikke i gang med en krise, så er krisen meget tæt på at indtræffe. - Vi har en verden, hvor vi kan gøre noget ved det. Men det kræver en indsats her og nu. Og det kræver meget store ressourcer. Det kræver, at vi ikke bare tænker lokalt, men angriber det globalt, siger han.

Også Karsten Arnbjerg-Nielsen mener, at det er muligt at stille noget op, selv om klimaet truer både naturen og mennesker.

- Der er masser at gøre. Hvis vi kigger på klimatilpasning i Danmark, ser vi, at hvis vi laver fornuftig klimatilpasning, så kommer hver krone vi investerer måske fem til ti gange tilbage. - Vi kan gøre en masse for at mindske effekterne, og det er vi helt afgjort nødt til at gøre, siger han.

Rapporten fra FN’s Klimapanel har fokus på konsekvenser af klimaforandringerne og tilpasning til ændringer i klimaet. Hovedrapporten er 6000 sider lang. Den er forfattet af et bredt sammensat hold af verdens fremmeste forskere inden for området.

