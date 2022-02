Verdens største fly meldes ødelagt under russisk invasion

- Det anslås, at restaureringen kommer til at koste tre milliarder dollar og tage tre år, lyder det. Beløbet svarer til 20 milliarder kroner.

Et ukrainsk statsligt forsvarsselskab, der administrerer flyet, har søndag udstedt en erklæring, hvor det oplyses, at flyet er ødelagt.

Russiske styrker hævder at have erobret Hostomel-lufthavnen, hvor flyet ifølge CNN holdt parkeret.

Flyet har været parkeret nær den ukrainske hovedstad siden 24. februar for at blive vedligeholdt. Det var ikke i stand til at forlade flyvepladsen efter invasionen, da en af motorerne var taget af til reparation.

Til sammenligning har et normalt passagerfly, for eksempel en Boeing 737-800, et vingefang på under det halve - altså 35,8 meter. Og det er 37,5 meter langt.

Samtidig har det en såkaldt ”takeoff-weight” på 640 ton ifølge Check-In.

Der findes kun det ene eksemplar af flyet i hele verden.