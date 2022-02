EU's udenrigsministre skal drøfte hjælp til Ukraines militær

Han tilføjer, at han vil foreslå en pakke med akut hjælp til Ukraines militær ”for at støtte dem i deres heltemodige kamp”.

Men man kommer også til at se ”mange andre initiativer for at konfrontere den form for kynisme og aggression”, der kommer fra Rusland.

Fredag holdt de europæiske udenrigsministre et møde, hvor de besluttede at sætte Ruslands præsident, Vladimir Putin, på sanktionslisten.

- Vi kommer til at se sanktioner, og vi kommer til at se mange andre initiativer for at konfrontere den form for kynisme og aggression, sagde Kofod.