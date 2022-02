Rusland nedlægger veto mod FN-fordømmelse af Rusland

FN’s Sikkerhedsråd fordømmer ikke i samlet flok Ruslands angreb på Ukraine.

Det sker, fordi Rusland har nedlagt veto mod et udkast til en sikkerhedsresolution, der ville have fordømt præsident Vladimir Putins nylige ordre til russiske styrker om at gå ind i Ukraine.

Det skriver Reuters.

FN’s Sikkerhedsråd kan vedtage sikkerhedsresolutioner, som medlemslande af FN forpligter sig på at følge.