Mens russiske tropper fredag morgen har indledt et intensiveret angreb på den ukrainske hovedstad, Kiev, fortsætter ukrainere med at flygte fra krigshandlingerne over hele landet og krydse grænsen til nabolande for at komme i sikkerhed.

Allerede på dagen for Ruslands invasion af Ukraine valgte op mod 100.000 ukrainere ifølge FN at forlade deres hjem som følge af krigsudbruddet, og flere tusinde af dem søgte over grænsen, særligt kvinder og børn.