En passage i Vladimir Putins tale natten til torsdag dansk tid får nu flere eksperter til at vurdere, at den russiske præsident truer med at bruge atomvåben som led i konflikten i Ukraine.

»Et par vigtige ord, til dem, der kan blive fristet til at gribe ind i de igangværende begivenheder: Hvem der end vil forsøge at stoppe os og skabe flere trusler mod vores land, bør vide, at Ruslands svar kommer prompte og med konsekvenser, I aldrig har oplevet før. Vi er klar til ethvert udfald, og alle nødvendige beslutninger i den forbindelse er blevet truffet. Jeg håber, jeg bliver hørt,« sagde præsidenten fra sin plads bag det massive træbord i Moskva.