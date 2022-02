Mange danskere har forladt Ukraine - cirka 100 er tilbage

- Billedet er, at jo stærkere tilknytning, des sværere synes man, det er at forlade landet. Og det er der ikke noget usædvanligt i.

Ifølge ministeriet har cirka en femtedel af de tilbageværende danskere på listen meddelt, at de er på vej til at forlade Ukraine ”i den nærmeste fremtid”.

Udenrigsministeriet har siden 11. februar opfordret danskere i Ukraine til at forlade landet på grund af en igangværende konflikt, hvor Rusland har opmarcheret over 100.000 soldater langs Ukraines grænse og i Hviderusland.

Desuden skal man selv tilmelde sig danskerlisten for et land, og det er frivilligt, om man vil være på listen. Derfor kan der ifølge ministeriet være et mørketal, i forhold til hvor mange danskere der reelt opholder sig i Ukraine.

- Hvis man er der som turist, er det nemt at tage ud. Har man været der i adskillige år, har man familie eller virksomhed, er det selvfølgelig meget sværere at forlade landet, siger han.

Opfordringen blev gentaget af ministeriet lørdag.

Ministeriet forsøger også stadig at komme i kontakt med individuelle danskere, som befinder i Ukraine, med opfordring om udrejse.

Samtidig udsendes løbende beskeder med opdateringer om sikkerhedssituationen.

- I sidste ende er de den enkelte, der må vurdere, om de føler sig usikre, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Situationen om Ukraine har udviklet sig de seneste uger, hvor vestlige lande frygter, at Rusland vil gå ind over de ukrainske grænser med militær magt.

Senest har det russiske parlament tirsdag stemt for at give præsident Vladimir Putin grønt lys til sende styrker til Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine.

Det sker, efter at Rusland har anerkendt de to selvudråbte republikker som selvstændige. Mandag meddelte Putin, at Rusland agter at sende ”fredsbevarende” styrker til områderne.