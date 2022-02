Boris Johnson: Rusland virker fast besluttet på fuld invasion

Johnson siger ifølge nyhedsbureauet Reuters samtidig, at han er klar til at indføre omfattende sanktioner hurtigst muligt.

Det siger han tirsdag på et sikkerhedsmøde ifølge britiske BBC.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, vurderer, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, ønsker at gennemføre en ”invasion i fuld skala” af Ukraine.

- De kommer til at ramme Rusland rigtig hårdt, og vi kommer til at gøre endnu mere, hvis der rent faktisk kommer en invasion.

- I skal ikke være i tvivl om, at hvis russiske selskaber forhindres i at tjene penge på det britiske marked, og hvis vi rammer russisk-ejede selskaber, så vil det begynde at gøre ondt, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

BBC oplyser, at Johnson ventes at offentliggøre sanktionerne tirsdag eftermiddag klokken 13.30 dansk tid.

Tidligere tirsdag sagde den britiske sundhedsminister, Sajid Javid, at Rusland allerede havde taget hul på invasionen af Ukraine.