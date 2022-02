105 mio. kr. Det er ifølge avisen The Telegraph den regning, prins Andrew skal betale for at undgå en ydmygende retssag i New York, der længe har kastet mørke skygger over det britiske kongehus.

I sexskandalen anklagede den amerikanske kvinde Virginia Giuffre prinsen for ved tre lejligheder at have voldtaget hende i 2001, da hun kun var 17 år og blev handlet til seksuelle ydelser af den nu afdøde pædofile rigmand, Jeffrey Eps