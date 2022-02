Den 61-årige Prins Andrew bliver nu endnu en gang trukket gennem sølet i en spektakulær skandalesag om seksuelle overgreb i jetset kredsene i USA og Storbritannien.

Tirsdag indgik han således forlig i sagen omkring Virginia Giuffre, der ved et civilt søgsmål ved retten på Manhattan i New York har anklaget prins Andrew for seksuelt at have misbrugt hende. Sagen har gennem flere uge