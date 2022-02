Bolsonaro vil gøre det nemmere at grave efter guld i Amazonas

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, vil gøre det muligt at grave efter mere guld i regnskoven Amazonas.

Det sker igennem to dekreter, som præsidenten har udstedt.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det ene dekret handler om et statsligt program for at støtte guldminedrift i Amazonas.

Det andet medfører ændringer i eksisterende love og regler for at gøre det nemmere for dem, der ansøger om tilladelse til at lede efter guld i verdens største regnskov.