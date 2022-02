Chauffører beordret til at ophæve blokade af canadisk bro

Chaufførerne er vrede over, at de har pligt til at blive vaccineret mod corona og til at gå i karantæne, hvis de bliver testet positive for covid-19.

De risikerer også fængsel i op til et år, hvis de fastholder deres blokader.

På grund af blokeringen har embedsfolk været nødsaget til at omdirigere flere transportruter for at dæmme op for tabet for virksomheder.

Den igangværende blokade har blandt andet været hård ved bilproducenten Ford i Detroit.

USA’s præsident, Joe Biden, har over for Canadas premierminister, Justin Trudeau, udtrykt stor bekymring omkring situationen.

Det skete i et opkald mellem de to ledere fredag, oplyser Det Hvide Hus i en erklæring.

- De to ledere er enige om, at disse personers handlinger har betydelig indvirkning på borgeres liv og levebrød.

- Premierministeren lovede hurtig handling for at håndhæve loven, hvilket præsidenten takkede ham for, lyder det blandt andet i erklæringen.