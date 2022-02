I spidsen for 300 britiske soldater landede general Henry Dewing i Kastrup Lufthavn den 5. maj 1945. Dermed blev befrielsen af Danmark efter den tyske besættelse officielt markeret.

Briterne blev et par år for at hjælpe danskerne til rette efter de fem forbandede år. Det skabte også visse gnidninger med deres danske kolleger. Flere gange opstod diskussioner om, hvem der havde stjålet øl fra hvem, viser indberetninger fra dengang.